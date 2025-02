L’Assigeco insegue, sorpassa Cremona con Marks super e torna a crederci

L’Assigeco conquista la quinta vittoria stagionale e, in attesa delle gare che completeranno il 26esimo turno, riduce a quattro le lunghezze di distacco da Nardò, penultima. Al Palabanca, la squadra di coach Manzo ha regolato per 86-81 la JuVi Cremona in una sfida in cui i biancorossoblu sono stati costretti all’inseguimento fino ai minuti conclusivi. Trascinati da un super Marks, autore di trenta punti, i piacentini hanno piazzato il sorpasso con la tripla di Serpili a pochi secondi dalla sirena conclusiva. Un successo che non risolve i problemi di graduatoria dell’Assigeco, ma che conferma come Bonacini e compagni non siano affatto rassegnati e la lotta per cercare di agganciare i playout prosegue.

“Dedico questa vittoria a tutti i tifosi che non ci hanno mai fatto mancare l’appoggio – ha detto Manzo a fine gara -. Stiamo dando tutto per tentare la risalita e non smetteremo di crederci fino al termine della stagione. Sono molto emozionato per come sono andate le cose, una grande partita”.

ASSIGECO PIACENZA – FERRARONI JUVI CREMONA 86-81

(20-24, 40-50, 64-66)

ASSIGECO PIACENZA: Gilmore 8, Filoni 6, Gajic 4, Manzo, D’Almeida 6, Querci, Suljanovic 2, Fiorillo, Serpilli 12, Marks 30, Bartoli 6, Bonacini 12. Coach: Humberto Manzo

FERRARONI JUVI CREMONA: Freitas 6, Bertetti 8, Massone 12, La Torre, Barbante 13, Caporaso, Zampogna 7, Giombini, Bruni, Morgillo 2, Tortu 18, Polanco 15. Coach: Luca Bechi

FOTO ANGELA PETRARELLI