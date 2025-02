Dilettanti, il programma completo con tutti i match dall’Eccellenza alla Terza

Questa nuova domenica di calcio dilettanti presenta incroci molto interessanti in Eccellenza, dove l’ex capolista Correggese proverà ad espugnare il campo dell’Agazzanese, mentre il Nibbiano primo della classe cercherà nuova gloria in casa del Colorno.

Per il Gotico Garibaldina sarà invece sfida salvezza al domicilio del Salsomaggiore.

In Seconda Categoria occhi puntati su Podenzano-Pianellese e RiverNiviano-San Lazzaro. Fischio d’inizio alle 14.30.

ECCELLENZA

Sp.Scandiano-Zola Predosa (0-2, giocata ieri)

Agazzanese-Correggese

Borgo San Donnino-Rolo

BrescelloPiccardo-Fidentina

Casltefranco-Vianese

Colorno-Nibbiano&Valtidone

Fabbrico-Terre di Castelli

Real Formigine-Arcetana

Salsomaggiore-Gotico Garibaldina

PROMOZIONE

Luzzara-Montecchio (3-1, giocata ieri)

Alsenese-Boretto

CarpanetoChero-Bibbiano

CastellanaFontana-Terme Monticelli (sintetico Bertocchi)

Masone-Fidenza

Pontenurese-Carignano

Sannazzarese-Vezzano ore 17 (sintetico Levoni)

FornovoMedesano-Bagnolese ore 17.30

Bobbiese-SorboloBiancazzurra (sintetico Puppo B) ore 17.30

PRIMA CATEGORIA

Ziano-Lugagnanese (2-1, giocata ieri)

Busseto-Vigolo

San Secondo-Sarmatese

Soragna-Borgonovese

Spes-Vigolzone

Sporting Fiorenzuola-Arquatese

Virtus Piacenza-Noceto

Zibello-Junior Drago

SECONDA CATEGORIA (GIRONE A)

San Corrado-BobbioPerino

Caorso-San Giuseppe

Libertas-GossolengoPittolo

Podenzano-Pianellese

Pontolliese-San Polo

RiverNiviano-San Lazzaro

Rottofreno-Pol.BF

SECONDA CATEGORIA (GIRONE B)

Salicetese-Cadeo (2-1, giocata ieri)

San Lorenzo-Fonta (3-0, giocata ieri)

CombiSalso-ViaroleseSissa

Fontanellatese-Pro Villanova

Fontevivo-San Polo Calcio

Gattatico-Levante

Torrile-Fulgor Fiorenzuola

TERZA CATEGORIA

Alseno-Omi Academy (sospesa)

Bivio Volante-San Filippo Neri

Corte Calcio-Gerbido

Folgore-Vernasca

Gropparello-Atletico Pontolliese

Pol.Samurai-Primogenita

Travese-Podenzanese

Turris-San Rocco

