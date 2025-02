I Bees ci hanno preso gusto: Fiorenzuola sbanca Vicenza e prova la risalita

I Bees centrano a Vicenza la seconda vittoria consecutiva. Un successo pesante quello ottenuto dai ragazzi di coach Dalmonte che lasciano a Saronno la penultima piazza e possono ora ambire a una risalita che, qualche settimana fa, appariva quasi impossibile. Valdardesi sempre avanti nel corso di una partita in cui i veneti sono riusciti a colmare il gap nell’ultimo quarto, ma non a sufficienza per rimettere in sesto il match. Colusa e Voltolini i trascinatori dei piacentini, attesi domenica prossima da un’altra trasferta, questa volta sul parquet di Agrigento.

Pallacanestro Vicenza 2012-Fiorenzuola Bees 74-83

(14-16; 29-39; 45-56)

Pallacanestro Vicenza: Carr ne; Cucchiaro; Da Campo 10; Ucles Belmonte 12; Gasparin 17; Marangoni 12; Nwohuocha 9; Trova ne; Vanin 5; Almansi 9; Cecchin ne; Beggio ne. All. Ghirelli

Fiorenzuola Bees: Biorac 5; Galassi 2; Camara ne; Colussa 17; Bottioni 24; Bellinaso ne; Seck 7; Voltolini 14; Sabic 6; Negri 8; Redini ne. All. Dalmonte