Il Piacenza a Prato per riprendere la corsa salvezza: Rossini pensa al 4-4-2

Cancellare la sconfitta di sette giorni fa contro il Progresso e riavviare la corsa alla salvezza. Questo è rimasto al Piacenza Calcio dagli obiettivi ricalibrati, oggi – domenica 9 febbraio – impegnato sul campo del Prato (fischio d’inizio alle 15) ottavo in classifica e in un ottimo momento di forma.

Mister Rossini costretto a rivoluzionare la difesa per le assenze di capitan Silva (fuori un mese per infortunio al polpaccio) e la squalifica di Somma: idea di un ritorno al 4-4-2 con Iob e Casazza ad agire sulle corsie difensive, Stefanoni e Ruiz su quelle di centrocampo. Qualche rientro invece a centrocampo, dove dovrebbero finalmente rivedersi Tentoni e Andreoli, per la panchina, mentre Muhic ha giocato sabato con la Juniores per ritrovare minuti e condizione. Non ce la fa invece Santarpia, fermato da un problema fisico alla vigilia. Piace chiamato a migliorare lo score in trasferta, considerato che lontano da casa ha il peggior rendimento del girone D di Serie D con appena 6 punti raccolti in 11 gare: “Abbiamo dato qualche segnale positivo già a Lentigione, per un pareggio che poteva essere anche qualcosa in più. Ora è il momento di aumentare i punti”, le parole dell’allenatore Rossini.

Le probabili formazioni Prato-Piacenza

Prato (4-3-1-2): Fantoni, Ciavarelli, Conson, Galliani, Girgi; Remedi, Mazza, Limberti; Di Stefano; Barbuti, Cozzari. All. Mariotti. A disposizione: Gariti, Robi, Diana, Videtta, Iuliano, Rossi Alessio, Rossi Alessandro, Magazzu, Ciavarelli.

Piacenza (4-4-2): Franzini; Iob, Zucchini, Mannucci, Casazza; Stefanoni, Corradi, Palma, Ruiz; Recino, D’Agostino. All. Rossini. A disposizione: Di Giorgio, Del Dotto, Napoletano, Delmiglio, Tentoni, Andreoli, Mantegazza, Sambou, Castelli.