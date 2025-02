A Zona Calcio le sconfitte di Piacenza e Fiorenzuola, ospiti Di Battista e D’Agostino

L’ennesima domenica nera di Piacenza e Fiorenzuola sarà analizzata questa sera nel corso della nuova puntata di Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta da Michele Rancati, in onda ogni lunedì alle 20.30.

Come già capitato spesso negli ultimi mesi, ospiti e opinionisti in studio saranno chiamati a commentare una doppia sconfitta: i biancorossi sono stati superati a Prato nonostante 45 minuti in superiorità numerica e sono stati risucchiati in zona play out, mentre i rossoneri sono stati sconfitti in casa dalla capolista Forlì e restano ultimi nel girone D di Serie D.

Ospiti in studio il direttore sportivo rossonero Simone Di Battista e l’attaccante biancorosso Stefano D’Agostino.

La pioggia ha, invece, falcidiato il programma del calcio dilettanti, da cui sono comunque arrivate buone notizie. Il Nibbiano&Valtidone è passato sul campo del Colorno allungando in vetta a +5 sulla Correggese, la cui sfida contro l’Agazzanese è stata rinviata. Sconfitta 3-1 per il Gotico Garibaldina a Salsomaggiore.

Stesso discorso in testa al campionato di Promozione, con la Bobbiese che batte il Sorbolo e stacca ulteriormente la Pontenurese, ieri fermata dal maltempo.

