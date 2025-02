Alla festa del Moto club trial Fornaroli si brinda anche a Leonardo in Formula 2

Una carrellata di campioni di ieri, di oggi e magari anche del domani per tenere a battesimo un 2025 che si preannuncia ambizioso e ricco di appuntamenti. Sabato nella tradizionale location di Bicchignano è andata in scena la festa del Moto Club Trial Fornaroli, con le premiazioni della stagione 2024 e la presentazione dei piloti del nuovo anno.

Sponsorizzato da Fornaroli Carta dal 1990, lo storico Moto Club – fondato nel 1977 – è la società motociclistica in Italia con il maggior numero di titoli vinti con 12 Mondiali (oltre a un Mondiale Youth Cup), 8 Europei, 31 Italiani e ben 192 Tricolori individuali.

Ospiti d’onore alla serata, Leonardo Fornaroli, campione di Formula 3 (automobilismo) che ha ricevuto un premio dagli amici del Moto Club e i complimenti di un altro pilota, questa volta del passato, Beppe Gabbiani, che ha avuto parole di lode e ha incoraggiato il giovane “Leo” a “credere in ciò che sta facendo e non fare gli errori che ho commesso io all’epoca”. Ricco il parterre con Fabio Momina (“voce” del Mondiale Motocross di Eurosport), Barbara Bergonzi (delegata provinciale FMI), Fabrizio Azzalin (team manager Sherco Factory), Nicolò Mori (team manager Beta sezione Giovani), oltre a tutti i piloti della società piacentina.

A capeggiarli, il neozelandese Hamish Macdonald, vincitore del campionato del mondo 2024 nella categoria E2 alle spalle di Brad Freeman, colpo di mercato (a breve il tesseramento dell’inglese) per un 2025 ad altissimo livello per il Fornaroli. I riflettori saranno puntati anche sulla squadra Under 23 che punterà al bis tricolore dopo l’oro 2024: confermati i tre “re” Davide Mei, Niko Guastini e Nicolò Paolucci, affiancati da Luca Ghezzi, Vittorio Bellucci, Daniele Matti, Antonio Costantino e Thomas Bastiani.

La “perla” della serata è la presenza dei piloti che nel 1984, dunque poco più di 40 anni fa, hanno vinto il primo Campionato italiano a squadre del MC Trial Fornaroli, con il capitano Davide Trolli a ricordare l’impresa. Con lui, erano presenti Beppe Cavanna e Alberto Delfanti (assente Mario Dadà che componeva la squadra tricolore) oltre a Giancarlo Cavanna, all’epoca sponsor del Moto Club piacentino.

Come da tradizione, nel corso della serata sono stati premiati tutti i piloti (un centinaio) della scorsa stagione. Campione sociale 2024 Davide Mei, sul podio interno con Riccardo Nicoli (secondo) e Daniele Matti (terzo).