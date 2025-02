Il Piacenza Baseball conosce le sue rivali in Serie B: ufficializzati i gironi

Il Piacenza Baseball si prepara per un’altra stagione in Serie B, con un percorso che si preannuncia interessante e ricco di sfide. La Fibs ha ufficializzato il calendario e le formule, e quest’anno la squadra piacentina sarà nel girone 1, un gruppo che presenta un mix di vecchie conoscenze e nuove sfide.

La formula del campionato prevede che ogni girone sia composto da 8 squadre, tranne il girone 4 che ne avrà 7. Le squadre si affronteranno in un calendario all’italiana, con doppi incontri il sabato o la domenica, e l’obiettivo è chiaro: i primi due posti di ogni girone daranno accesso ai play-off per la promozione in Serie A, mentre le ultime due si sfideranno nei play-out per evitare la retrocessione.

Nel Girone 1, il Piacenza avrà avversari storici come Ares Milano, Brescia e Altopiano Seveso, ma anche nuovi contendenti come Catalana Alghero, la neo-promossa Mondovì, e le ripescate Old Rags Lodi e Rho.

Le trasferte non saranno particolarmente gravose, eccetto quella verso Alghero, ma il girone è considerato abbastanza equilibrato, con molte incognite. Il campionato partirà il 13 aprile e finirà il 27 luglio, con una sola pausa tra il girone d’andata e quello di ritorno.

Il Piacenza inizierà con un esordio casalingo contro Seveso, seguito da trasferte a Milano e contro Brescia. Poi, due viaggi a Alghero e Rho prima di affrontare Mondovì e concludere il girone di andata con il derby contro Old Rags Lodi.

Insomma, sarà una stagione intensa, ma il Piacenza ha tutte le carte in regola per affrontarla con successo!