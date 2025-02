Nuoto pinnato, un’ottima Calypso Piacenza alla Coppa del Mondo in Francia

Si è disputata in Francia, ad Aix en Provence, dal 7 al 9 febbraio la prima tappa della Finswimming World Cup, che ha visto la partecipazione di 60 club con 1230 atleti iscritti.

La Calypso Piacenza ha partecipato con 6 atleti accompagnati dai tecnici Umberto Raimondi e Laura Galli, piazzandosi al 30° posto nella classifica generale per club.

Alessandro Vedovelli, classe 2007, è giunto 11° nei 400 pinne, 20° nei 200 pinne, 29° nei 50 pinne e 21° nei 50 monopinna, ottenendo ottimi riscontri cronometrici e confermando il suo stato di forma e crescita.

Il veterano della squadra Enrico Zangrandi, classe 1996, è giunto 10° nei 200 pinne, 15° nei 50 pinne e 30° nei 50 apnea, ottenendo ottime prestazioni e il primato personale anche nella prima frazione della 4×100 mista, dimostrando di essere un atleta con grandi potenzialità.

Francesca Sala, classe 2006, pur avendo iniziato l’attività agonistica di nuoto pinnato da pochi anni, ha dimostrato che con impegno si possono ottenere grandi soddisfazioni, arrivando 15° nei 50 apnea e 17° nei 50 monopinna, oltre a contribuire alla magnifica prestazione della 4×100 mista con un’ottima frazione con monopinna.

Christel Chiapponi, classe 2010, un’atleta poliedrica che, a causa di un infortunio, si sta dedicando esclusivamente alle gare con le pinne, ha ottenuto ottimi risultati, giungendo 8° nei 400 pinne, 9° nei 200 pinne e 13° nei 50 pinne.

Bice Cavallini, classe 2010, da questa stagione si sta cimentando nelle gare di velocità subacquea con monopinna, registrando una continua crescita. In Coppa del Mondo, è arrivata 4° nei 200 immersion, 5° nei 100 immersion e 16° nei 50 monopinna.

Matilde Grana, classe 2009, è in un periodo di crescita sportiva e ha realizzato i propri personali in tutte le gare affrontate, concludendo 5° nei 50 pinne, 11° nei 50 apnea, 14° nei 50 monopinna e facendo registrare un ottimo parziale nella frazione della 4×100 mista.

La squadra piacentina ha anche partecipato alla staffetta 4×100 mista, che ha previsto l’alternanza di un atleta maschio e una femmina nelle prime due frazioni nuotate con le pinne e nelle altre due con la monopinna. La Calypso si è classificata al 7° posto con un ottimo riscontro cronometrico e il primato societario.

A fine manifestazione, gli atleti della Calypso hanno rilasciato la seguente dichiarazione corale: “Una manifestazione di altissimo livello, organizzata in modo eccellente, che ci ha motivato a fare bene e così è stato. Tutti abbiamo affrontato le gare con grande maturità e concentrazione, raggiungendo ottimi risultati e, in taluni casi, superando anche i propri personali. In conclusione, un’esperienza molto positiva che ci ha fatto crescere ulteriormente.”