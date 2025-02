Atletica Piacenza: Cesena riscrive la storia, record provinciale nei 400 metri

L’Atletica Piacenza continua a collezionare successi e soddisfazioni, con un fine settimana ricco di emozioni e risultati importanti. Su tutti, spicca il nuovo record provinciale indoor nei 400 metri, stabilito da Lorenzo Cesena al Meeting Nazionale di Padova.

Cesena da record

Cesena, allenato da Giovanni Baldini, ha fermato il cronometro a 49″32, superando il precedente primato provinciale piacentino di 49″4 che apparteneva a Enrico Bianchi. Un risultato storico che proietta Cesena verso i Campionati italiani assoluti del 22 e 23 febbraio, dove potrà misurarsi con i migliori atleti del panorama nazionale.

Cesena è un atleta eclettico, capace di esprimersi ad alti livelli sia nei 400 metri piani che nei 400 metri ostacoli, specialità in cui ha ottenuto risultati di prestigio, come la medaglia di bronzo ai Campionati Italiani Assoluti di Molfetta nel 2023.

La stagione indoor rappresenta per Cesena una fase di preparazione importante in vista degli impegni outdoor. Le gare indoor, infatti, gli permettono di testare la condizione fisica raggiunta durante i mesi di allenamento invernale, affinare la tecnica di corsa e valutare i progressi compiuti. Aver coronato con un record provinciale anche i 400m indoor rappresenta l’ennesimo successo di una carriera da atleta di primissimo livello per Lorenzo Cesena.

Giovani in evidenza

Ma l’Atletica Piacenza non è solo Cesena. Ai Campionati italiani Allievi, Bryan Cattabriga (allenato da Piero Masarati) ha saltato 12,87m nel salto triplo, avvicinandosi al suo record personale di 13,17m. La squadra Ragazzi, composta da Milo Perotti, Francesco Morsia, Edoardo Millione, Giovanni Morsia, Francesco Campanelli e Lorenzo Cremona, ha conquistato e mantenuto il secondo posto nella classifica generale ai Campionati di Società regionali di Corsa Campestre, con la seconda fase che si è svolta a Modena domenica 9 febbraio.

Primati personali

Nel Meeting di Parma, Giorgia Civardi ha ottenuto il primato personale nel salto in alto con 1,47m, conquistando anche il secondo posto. Francesco Stevani ha fatto registrare il suo nuovo record nel salto in lungo con 5,57m. Questi risultati confermano l’ottimo lavoro svolto dall’Atletica Piacenza e dai suoi tecnici, e fanno ben sperare per il futuro di questi giovani atleti.