Gas Sales, senti Maar: “Con Verona sfida decisiva, la chiave sarà l’intensità”

Sarà una sfida delicatissima per il quarto posto, l’ultimo utile per poi giocarsi il turno dei playoff scudetto tra le mura amiche e la Gas Sales Bluenergy Piacenza ha tutte le intenzioni di rifarsi contro quella che in questa stagione è diventata la sua “bestia nera”.

Domenica arriverà infatti Verona al PalabancaSport e si vedono già le “scintille” volare in casa biancorossa, soprattutto da chi è in un gran momento di forma come Stephen Maar. Lo schiacciatore è reduce dalla super prova in casa di Trento, condita da 20 punti messi a segno e un piglio da leader dentro e fuori dal campo. Lo ha fatto vedere anche nell’ultima puntata di “Volley Piacenza #atuttogas” dove ha parlato del match con Verona e di una Gas Sales che vuole la rivincita dopo i due ko consecutivi in casa degli scaligeri.

“Verona la nostra bestia nera? Non credo, abbiamo perso le due ultime gare con loro perché avevamo problemi di formazione nel reparto schiacciatori, ora invece siamo al completo possiamo giocarcela contro tutti, il nostro obiettivo è di lavorare in allenamento per migliorare le cose che non vanno”. Per esempio, le alzate imperfette che ultimamente lo hanno costretto a schiacciare in palleggio, sembra un suo marchio di fabbrica e invece “è uno degli aspetti da correggere se si vuole attaccare meglio a rete”.

Il canadese è comunque soddisfatto per quello che sta facendo il gruppo oltre che dal punto di vista personale: “Ho sempre cercato di mantenere questo livello di gioco, invece la squadra è salita come intensità e personalità e ne sono molto contento. Lo si è visto con Trento, è vero che loro ci hanno rimontato dal 2-0 giocando meglio nel terzo e quarto set, però noi siamo sempre stati in partita e dimostrato che negli scontri diretti possiamo dire la nostra”. In Italia da tanto tempo, è più che convinto della propria scelta di vita “perché qui c’è il campionato più bello e difficile del mondo, ho trovato persone fantastiche in ogni mia esperienza e questo è molto importante per crescere”.

Ospite nello studio dei conduttori Marcello Tassi e Alice Morelli, in compagnia del giornalista Simone Carpanini, anche il direttore operativo della Gas Sales, Luca Rigolon, che ha definito senza mezzi termini la Gara con Verona “decisiva, lo dice la classifica e la aspettiamo con grande trepidazione, ora dobbiamo continuare sulla stessa via intrapresa con Trento perché ci sono le possibilità per poter vincere”. I tifosi si chiedono dove può arrivare la squadra di Anastasi e per il momento si guarda a vista: “Abbiamo la possibilità di rifarci subito contro Verona, per il resto io credo che dobbiamo essere realisti e ambiziosi cercando di migliorare e arrivare più avanti possibile. La società sta comunque mantenendo le aspettative. Quando sono arrivato infatti era comunque appena nata, in questi anni ci siamo allargati e penso che il percorso che stiamo facendo sia di crescita e dunque di grande stimolo per me, era proprio quello che cercavo qui a Piacenza”