La prima volta non si scorda mai: esordio in A1 per le ragazze di Acrobatic Fitness

L’emozione per l’esordio assoluto in massima serie, rivali di caratura internazionale e dal curriculum già parecchio ingombrante e, dulcis in fundo, la bellezza dei 5mila del PalaGeorge ad acuire ulteriormente un’emozione fortissima.

È stato il weekend, quello appena trascorso, della prima in A1 dell’Acrobatic Fitness, squadra piacentina di ginnastica artistica. Le ragazze di Elaine Sanchez hanno chiuso le due giornate di gare a Montichiari con un decimo posto onorevole tra le dodici squadre impegnate nel massimo campionato di artistica. “Nonostante un piazzamento che può apparire deludente, siamo estremamente soddisfatti di quanto siamo riusciti a combinare – ha spiegato il tecnico di orgini cubane, ma ormai piacentina d’adozione, Elaine Sanchez -: sapevamo bene di quanto il livello fosse alto e non ci sono state troppe sorprese da questo punto di vista. Purtroppo, siamo arrivati all’appuntamento con tre ragazze reduci da settimane di influenza e con una preparazione insufficiente per presentare il programma completo ai diversi attrezzi”.

Il riferimento è alle due piacentine, Linda Ricchetti e Giorgia Castoldi, oltre ad Alessia Marena che non sono arrivate al meglio all’appuntamento bresciano. A completare il gruppo, in rosa ci sono Michel Tapia e Caterina Salerno, le più giovani con i loro 14 anni.

L’ARTICOLO DI CORRADO TODESCHI SU LIBERTÀ