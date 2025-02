Alla scoperta della pallavolo: il Progetto Scuola del Consorzio Miovolley

A dicembre si è concluso il Progetto Scuola, proposto dalla società Miovolley, nella scuola primaria don Minzoni, al termine del quale un buon numero dei bambini coinvolti ha scelto di continuare l’attività sportiva durante il minivolley che si svolge nell’istituto stesso. Da un paio di settimane va in scena il nuovo progetto alla scuola elementare di Gossolengo. Il percorso che il Consorzio, in collaborazione con la scuola, propone è volto a dare ai bambini le informazioni necessarie per conoscere e testare con le proprie mani questo sport di squadra presente sul territorio di Gossolengo da ormai dieci anni. Queste lezioni consentono ai ragazzi di proseguire l’attività, dopo le ore scolastiche, direttamente nel palazzetto adiacente alla scuola di Gossolengo, sotto forma di minivolley. Il progetto prevede cinque incontri per classe, dalle seconde alle quarte, ed è guidato da istruttori formati dalla società, specializzati nell’istruzione di giovani atleti.

Andrea Alborghetti, dirigente del Miovolley, spiega: “Il progetto ha come finalità il coinvolgimento dei giovanissimi tramite il divertimento, vogliamo che vadano alla scoperta della pallavolo e comprendano il piacere di praticare uno sport di squadra che racchiude tutti i valori che portano i ragazzi alla crescita fisica e personale, dentro e fuori dal campo.”

Il divertimento diventa, quindi, il concetto fondamentale del progetto e di tutti i centri promozionali. L’obiettivo di ogni istruttore, dunque, è quello d’intrattenere e appassionare i più piccoli al gioco, avviandoli alla pallavolo, utilizzando solo strumenti pallavolistici utili al fine. I bambini devono sempre essere in movimento ed è fondamentale che siano incitati e coinvolti nel gioco. Spesso in queste lezioni o al minivolley si utilizza anche la musica per rendere il tutto ancora più piacevole. Il motto per i giovani allenatori e anche per i più esperti si è evoluto in “guardare, partecipare, inventare, adattare”, se si applicano queste quattro semplici regole, gli allenamenti e le lezioni risulteranno sempre frizzanti e innovative.

Abbiamo seguito Flavio Anni, direttore tecnico e responsabile del Progetto Scuola e primo allenatore dell’under 13 Busa Trasporti Miovolley e under 14 Fumara Miovolley Gossolengo, in una lezione tipo con una quarta elementare. Osserviamo come il tecnico cerca di utilizzare ogni strumento a portata di mano trasformandolo in un gioco spassoso, per esempio dare come obiettivo quello di fare canestro, utilizzare la rete bassa per far attaccare tutti, anche i più piccoli, oppure usare la rete più alta per eseguire un bagher corretto. I giochi sono divisi per fondamentali e diventano in progressione delle vere e proprie gare, volte ad aumentare la concentrazione e di conseguenza la competizione, incrementando la voglia d’impegnarsi e vincere di ogni bimbo. Flavio utilizza sempre un tono giocoso e s’inventa nuove regole o giochi per farsi ascoltare, con l’obiettivo di mantenere un ritmo alto e veloce per non far calare l’attenzione degli allievi. A conclusione dell’ora pallavolistica coach Anni per farsi salutare e per far andare i bimbi in spogliatoio, si fa dare un sonoro dieci da ciascuno di loro, per sigillare il termine di un’ottima collaborazione e per lasciare un bel ricordo nelle menti dei bambini.

Nei prossimi due mesi, inoltre, inizierà un altro Progetto offerto dal Consorzio Miovolley, organizzato dalla consorziata Valtidone Volley, alla Scuola dell’Istituto Comprensivo di Borgonovo Val Tidone, che comprende le scuole elementari di Borgonovo e Ziano, che sottolinea l’attenzione della società nei confronti del settore giovanile e volto ad estendere ancora di più la formazione di questo sport sul territorio piacentino.