Duathlon e triathlon, Stefano Bettini a Zona Sport: “Sarà una stagione entusiasmante”

La stagione 2025 dei duathlon e triathlon si preannuncia entusiasmante per tutti gli appassionati piacentini e non solo, grazie a un calendario ricco di appuntamenti. A organizzare le gare sarà ancora una volta Piacenza Sport, sotto la guida esperta di Stefano Bettini che lo scorso martedì è stato ospite della puntata di Zona Sport su Telelibertà. Durante l’incontro, Bettini ha anticipato le principali novità che caratterizzeranno la nuova stagione di competizioni, al via con la bella stagione.

“Abbiamo diverse novità per il 2025 – ha dichiarato Bettini – a partire dal primo appuntamento, il 30 marzo, con la gara di Duathlon. Quest’anno, a causa dei lavori in corso per il parcheggio in Piazza Cittadella, abbiamo studiato una nuova location, che a breve ufficializzeremo: sarà una vera e propria sorpresa per tutti”.

Il 2025 vedrà anche il ritorno di uno dei più amati triathlon, quello alla Diga di Mignano, che si terrà l’8 giugno. “Siamo molto contenti di poterlo riproporre dopo la pausa dello scorso anno – ha proseguito Bettini – il Memorial Alessandro Repetti è un evento a cui teniamo molto e quest’anno potremo di nuovo gareggiare sulle distanze di 750 metri di nuoto, 20 chilometri in bici e 5 chilometri di corsa”.

L’estate si concluderà con una data speciale: il 31 agosto, a Lodi, andrà in scena il “Triathlon Kids”, evento che da anni rappresenta un’importante occasione per i più giovani (in ricordo di Aaron Bertoncini). Ma non finisce qui: una grande novità si prevede per la fine dell’anno. Il 23 novembre, infatti, il tradizionale Duathlon Cross di Maleo, che si svolgeva in Lombardia, si trasferirà in provincia di Piacenza, a Piozzano. “Abbiamo deciso di trasferire l’evento in Val Luretta, per portare questa gara di fine stagione nella nostra provincia – ha spiegato Bettini – sarà una competizione unica, con 3 chilometri di cross, 15 chilometri in mountain bike e 1,5 chilometri di cross. Siamo davvero entusiasti di questa novità”.

Infine, il calendario non dimentica gli appassionati di trail running, con l’immancabile “La Scarpa della Val Trebbia”, il trail in programma a Bobbio il 28 settembre. Giunto alla sua undicesima edizione, l’evento propone due distanze, 18 e 37 chilometri, in uno dei percorsi più suggestivi delle colline piacentine. “Il trail di Bobbio è un appuntamento che cresce ogni anno, è un’occasione per scoprire la bellezza della Val Trebbia correndo in mezzo alla natura”.

Con queste novità e una varietà di eventi che spaziano dal duathlon, al triathlon, fino al trail running, la stagione 2025 si prospetta ricca di emozioni per tutti gli sportivi della provincia di Piacenza e oltre.