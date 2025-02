Finale al Garilli, 32 squadre e 600 giocatori: 36esima edizione del trofeo Beghi

Il torneo giovanile dei piacentini. Per storia, tradizione e ritrovato coinvolgimento sul territorio. Si avvicina il taglio del nastro del 36esimo memorial “Massimo Beghi”, la competizione dedicata agli Esordienti Under 13 che ha accompagnato intere generazioni di calciatori della nostra provincia.

Dal 24 febbraio al 24 maggio, sarà una delle edizioni “più piacentine” di sempre, considerata la natura itinerante dei minitornei (semifinale e finale con due tempi da 20’ ciascuno, rigori in caso di pareggio per le sfide 9 contro 9) che si giocheranno sui campi della provincia e che decreteranno le magnifiche otto di maggio.

Quarti e semifinali al Bertocchi, prima della finalissima del Garilli del 24 maggio. Oltre alle 13 squadre del territorio, ben 19 che arrivano da fuori e fra le quali sottolineare la presenza dei professionisti di Parma e Cremonese (con le loro Under 12).

Come da ormai 40 anni, il pensiero è sempre rivolto a Massimo Beghi, ex calciatore del Piacenza scomparso in giovane età. Oltre al papà Giorgio, a ricordarlo anche i dirigenti del Piacenza Antonio De Vitis e Francesco Guareschi. Alla conferenza di presentazione, non sono mancati il presidente Aia di Piacenza, Domenico Gresia, il delegato provinciale Figc, Angelo Gardella, l’assessore allo sport del comune di Piacenza, Mario Dadati e Laura Marenghi di Asia Srl.

Fra due settimane si riapre la caccia alla prestigiosa coppa: chi seguirà il Piacenza (3-0 al Gotico nel 2024) nell’albo d’oro?

I gironi del 36esimo Memorial Beghi

Girone A: Piacenza, Casalpusterlengo, Casteggio, Salsomaggiore.

Girone B: Spes, Azzurra, Crema, Borgo San Donnino.

Girone C: San Lazzaro, Codogno, Sported Maris, Pianenghese.

Girone D: Gotico Garibaldina, Junior Calendasco, San Bernardo, Accademia Pavese.

Girone E: Fiorenzuola, Libertas, Parma, RiverNiviano.

Girone F: Pontolliese, San Giuseppe, Inter Club, Cremonese.

Girone G: Academy Moretti, Fanfulla, Colorno, Vogherese.

Girone H: San Nicolò, Borgonovese, Rozzano, Juventus Club.