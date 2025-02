Nuoto pinnato, la Vittorino vola agli Italiani con trenta atleti biancorossi

Un progetto agonistico nato soltanto nel 2022 e che in poco più di due anni ha già portato alla Vittorino da Feltre ottimi riscontri. Non soltanto dal punto di vista dei risultati, ma anche per il numero di atleti che attualmente fanno appunto parte di questo nuovo progetto. La squadra biancorossa di nuoto pinnato della Vittorino, che attualmente vede come responsabile tecnico Gianni Ponzanibbio, scenderà infatti in vasca domani – sabato 15 febbraio – a Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine, dove nell’arco del fine settimana si svolgeranno le gare delle varie specialità dei Campionati italiani primaverili.

Una squadra composta complessivamente da trenta atleti – quattordici ragazze e sedici ragazzi – con diversi nuotatori che, tempi di qualifica alla mano, hanno tutte le carte in regola per salire sul podio. “Questo nuovo progetto sportivo – precisa Ponzanibbio – è nato con l’obiettivo di offrire ulteriori opportunità di crescita, sia sotto il profilo tecnico che comportamentale, ai nostri atleti della squadra di nuoto, che proprio grazie all’utilizzo degli attrezzi tipici del pinnato hanno la possibilità di visualizzare e migliorare alcune loro caratteristiche tecniche. È una squadra che sta crescendo sia sotto l’aspetto quantitativo che qualitativo, entro cui si sta delineando un vero e proprio gruppo di agonisti che sta già raccogliendo importanti risultati da questa disciplina sportiva”.

gli atleti in gara

I trenta nuotatori della Vittorino in gara agli Italiani di Lignano Sabbiadoro sono Giacomo Adami (50 e 100 pinne), Riccardo Albasi (50 e 100 pinne, 100 e 200 monopinna e 50 apnea), Alessandro Barbazza (50 e 100 pinne), Riccardo Bertolini (100 pinne), Ilaria Boiardi (50 e 100 pinne), Letizia Brambilla (50, 100 e 200 pinne), Mattia Cagnani (50 pinne), Andreas Carini (50 e 100 pinne), Giovanni Cornelli (50 e 100 pinne), Sofia Cosenza (50 e 100 pinne, 50 monopinna, 50 apnea), Pietro Cristalli (50 pinne), Maria Foppiani (50, 100 e 200 pinne), Diletta Franchi (50 e 100 pinne), Ginevra Galeazzi (50 e 100 pinne), Giulia Ghidoni (50 e 100 pinne), Yassine Laanaia (100 pinne), Amelia Lombardi (50 e 100 pinne), Elisa Malchiodi (50 e 100 monopinna, 50 e 100 pinne, 50 apnea), Christopher Malvermi (100 pinne), Raf-faele Noè (50 e 100 pinne), Zaccaria Petrone (50 e 100 pinne), Marco Pietralunga (50, 100, 200 e 400 monopinna, 50 apnea, 50 pinne), Federico Pozzi (50 e 100 pinne), Lidia Prazzoli (50, 100 pinne), Anita Rampini (50 pinne), Sebastiano Rossi (50, 100, 200, 400 monopinna, 50, 100 pinne, 50 apnea), Gaia Sebastiani (100 pinne), Aurora Toschi (50 pinne), Alessan-dro Zangrandi (50 pinne), Marta Zangrandi (50 pinne).