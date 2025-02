Basket Serie A2, l’Assigeco Piacenza cerca il colpo d’autore contro la big Cantù

Il pronostico pende dall’altra parte, per oggettiva qualità del roster e ambizioni e per il fattore campo, ma la voglia di continuare a risalire è tanta e gli stimoli saranno un extra fattore per provare l’impresa. Oggi (domenica 16 febbraio) l’Assigeco Basket Piacenza cerca il colpaccio al PalaFitLine di Desio dove alle 18 sfiderà Cantù, una delle “big”di A2 che sta attraversando un periodo critico certificato dalle 5 sconfitte consecutive patite fino allo scorso week end.

In infrasettimanale, la squadra di Nicola Brienza si è risollevata grazie alla vittoria al fotofinish contro Cividale (78-77) nell’anticipo della ventottesima giornata grazie a una tripla finale di Valentini. L’Assigeco, invece, è galvanizzata dalle due vittorie interne contro Urania e JuVi Cremona e cerca altri punti per abbandonare l’ultimo posto in classifica.