Battere Verona per ipotecare il quarto posto: Gas Sales, al Palabanca non può sbagliare

L’opportunità di prendere il largo e tornare in pieno controllo del proprio destino.

Una spinta psicologica fondamentale per affrontare le ultime fatiche della regular season con maggiore serenità. Ma soprattutto, l’obiettivo più importante in questo momento: l’ipoteca sul quarto posto in ottica playoff. Non si contano i motivi per i quali la Gas Sales Bluenergy dovrà a tutti i costi ingranare le marce altissime e centrare un successo da tre punti questo pomeriggio (domenica 16 febbraio alle 16.00) quando il PalabancaSport si trasformerà in un circuito ad alta velocità in occasione dello scontro diretto con Verona.

Incroci e destino

Dopo aver mantenuto la quarta piazza, nonostante le recenti sconfitte con Milano, Civitanova e Trento, i biancorossi sono ben consapevoli che il margine di vantaggio sui rivali diretti si è ridotto a soli tre punti. Verona, infatti, è già in scia e pronta a tentare il sorpasso. Per Piacenza, il match di oggi è l’ennesimo bivio di una stagione ancora zeppa di punti di domanda: vittoria piena e il quarto posto sarà ad un passo, mentre una sconfitta rischierebbe di ridurre tutto a uno sprint disperato nelle ultime due curve prima della volata scudetto. L’insidiosa trasferta in casa di Grottazzolina, seriamente intenzionata a riversare sul campo anche l’anima pur di centrare quella che sarebbe una storica qualificazione playoff, e il sempre complicatissimo confronto con Perugia non possono – ma soprattutto non devono – tramutarsi nella classica “ultima spiaggia”.

Bestia nera da battere

La squadra scaligera, dal canto suo, è un’avversaria che ha già dimostrato di essere un osso duro. Nei due precedenti stagionali, Piacenza ha dovuto fare i conti con una rivale sempre pronta a sfruttare ogni suo eventuale passo falso. Ma escludendo il nettissimo 3-0 subito in campionato alla nona d’andata (dove alla Gas Sales mancava buona fetta del sestetto titolare) nel 3-2 patito ai quarti di finale di Coppa Italia, costato a Simon e compagni il biglietto per la Final Four, la differenza è stata tutta in pochi, decisivi dettagli: su tutti, la capacità di mantenere il sangue freddo nei momenti clou, un difetto che i ragazzi di coach Anastasi continuano a portarsi sul groppone come una spada di Damocle.

Adesso o mai più

Mentre Verona ha continuato la sua corsa, arrivando a tanto così dalla conquista della Coppa Italia, la Gas Sales ha sempre fatto il suo lavoro contro le squadre più “piccole”, pagando però un conto salatissimo nelle sfide contro le dirette concorrenti. Il momento di cambiare marcia è già arrivato da un pezzo: chissà che non sia la volta buona.