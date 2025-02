Gode il Gotico, passeggia il Gropparello a San Rocco: oggi tutte le altre partite

Occhio soprattutto a Fanti e Nocciolini, ossia la coppia al comando della classifica cannonieri, nelle probanti sfide che attendono Nibbiano&Valtidone ed Agazzanese nella 25esima tappa d’Eccellenza.

In Promozione programma scandagliato in più orari ed impegno in notturna, su un sintetico di Reggio, per la damigella Pontenurese, che mira all’ottavo successo di fila pur al cospetto del forte Vezzano. Ieri preziosa vittoria casalinga del Gotico Garibaldina che ha steso di misura il Borgo San Donnino. Decisiva la rete di Rossi.

In Prima occhi soprattutto puntati su Vigolo-Sporting e Drago-Ziano. Ieri, in Terza, passeggiata del Gropparello in casa del San Rocco. Dopo le prime partite giocate ieri, quindi, oggi – domenica 16 febbraio – scenderà in campo la fetta più grossa delle squadre piacentine del calcio dilettanti, con scontri interessanti dall’Eccellenza alla Terza Categoria. Fischio d’inizio a partire dalle 14.30.

Ecco il programma completo

Eccellenza girone A

Gotico Garibaldina-Borgo San Donnino 1-0

Vianese-Sp.Scandiano 2-0

Correggese-Colorno

Fidentina-Agazzanese

Nibbiano&Valtidone-Salsomaggiore (sintetico Bertocchi)

Rolo-Real Formigine

Terre di Castelli-BrescelloPiccardo

Zola Predosa-Fabbrico

Arcetana-Castelfranco ore 18

Promozione girone A

Fidenza-Fornovo Medesano 0-1

Bibbiano-Alsenese

Boretto-Luzzara

Carignano-CastellanaFontana (sintetico Colorno)

Montecchio-Masone

SorboloBiancazzurra-Carpaneto Chero

Bagnolese-Sannazzarese ore 17.30 (sintetico Colorno)

Terme Monticelli-Bobbiese ore 17.30 (sintetico Sorbolo)

Vezzano-Pontenurese ore 20 (sintetico Lari)

Prima Categoria girone A

Vigolzone-Virtus Piacenza (giocata ieri)

Arquatese-San Secondo

Borgonovese-Zibello

Junior Drago-Ziano

Lugagnanese-Busseto

Noceto-Soragna

Sarmatese-Spes

Vigolo-Sporting Fiorenzuola (sintetico Puppo B)

Seconda Categoria girone A

San Polo-Caorso rinviata

BobbioPerino-Podenzano

GossolengoPittolo-Pontolliese

Pol.BF-San Corrado

San Giuseppe-Rottofreno

San Lazzaro-Libertas

Pianellese-RiverNiviano ore 17.30 (sintetico Levoni)

Seconda Categoria girone B

ViaroleseSissa-Fontanellatese 1-0

Cadeo-San Lorenzo

Fonta-CombiSalso

Fulgor Fiorenzuola-Fontevivo (sintetico Academy)

Levante-Salicetese

Pro Villanova-Torrile

San Polo-Gattatico

Terza Categoria

San Rocco-Gropparello 0-3

Atletico Pontolliese-Alseno (sintetico Rubini)

Gerbido-Turris

Omi Academy-Travese

Podenzanese-Bivio Volante (sintetico Ponte dell’Olio)

Primogenita-Folgore

San Filippo Neri-Samurai

Vernasca-Corte Calcio

GOTICO-BORGO SAN DONNINO NELLE FOTO DI CLAUDIO CAVALLI