La Bakery Piacenza alza bandiera bianca: vince la Virtus Imola 68-92

La Bakery Basket Piacenza ha subito una sconfitta nella ventisettesima giornata del campionato di Serie B contro la Virtus Imola. La partita è iniziata con un ritmo molto elevato, con entrambe le squadre che si sono risposte colpo su colpo. Tuttavia, Imola ha subito imposto il suo gioco, grazie alla superiorità atletica in area e alle numerose triple messe a segno, raggiungendo un vantaggio consistente già nel primo quarto (15-29).

Piacenza ha cercato di reagire, specialmente nel secondo quarto, quando alcuni tiri da fuori e i liberi hanno ridotto il divario (42-46), ma la Virtus ha continuato a gestire il vantaggio. Nonostante i tentativi della Bakery di tornare in partita, con un buon inizio nel terzo quarto e alcuni spunti individuali, come le giocate di Taddeo e Lanzi, Imola ha mantenuto il controllo del gioco. Piacenza ha commesso diverse palle perse e non è riuscita a fermare gli attacchi avversari, con il punteggio che è salito rapidamente a favore degli ospiti, raggiungendo un distacco di 16 punti all’inizio dell’ultimo quarto (54-74).

Nonostante un tentativo di rientro con un parziale e alcune giocate positive di Lanzi e Perin, la Bakery non è riuscita a invertire la tendenza. Un tecnico e un’espulsione per Perin hanno segnato ulteriormente la fine delle speranze di recupero. Nel finale, Imola ha continuato ad allargare il divario, chiudendo con un punteggio finale di 61-79. La partita si è conclusa con l’esordio dei giovanissimi Ludovico Trevisan e Stefano Ratti, ma la sconfitta per Piacenza è stata inevitabile.

Bakery Piacenza-Virtus Imola 68-92

Parziali: 23-31, 42-48, 54-70.

Piacenza: Naoni 6, Klanskis 3, Perin 8, Ratti, Morvillo 3, Longo, Zoccoletti 8, Trevisan, Blair 7, Chiti 5, Lanzi 16, Taddeo 12. All. Salvemini.

Imola: Masciarelli 37, Zangheri 7, Fiusco 11, Morina 16, Vaulet ne, Vannini, Santandrea, Anaekwe 4, Kadjividi 6, Pinza 5, Ambrosin 2, Ricci 4. All. Galetti.

Arbitri: Secchieri Diego e De Rico Mattia di Venezia.