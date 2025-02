Placentia Half Marathon nel circuito Bossoni Trophy: “Puntiamo a 1.800 iscritti”

Il conto alla rovescia è già partito, mancano poco più di due mesi e mezzo all’edizione 2025 della Placentia Half Marathon eppure la macchina organizzativa delle iscrizioni sta già procedendo spedita verso l’obiettivo dei 1.800 partecipanti.

“Abbiamo già qualche centinaio di iscritti alla mezza maratona, numeri in aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso – hanno detto gli organizzatori Alessandro Confalonieri e Pietro Perotti – questo è dovuto a una nuova promozione fatta attraverso i social mai fatta finora, tutto questo ci fa ben sperare per arrivare alla quota massima di 1.800 che a quel punto ci permetterà di chiudere le iscrizioni”.

Anche quest’anno la Placentia half marathon farà parte del circuito di mezze maratone inserita nel settimo Bossoni Trophy 2025, sponsorizzato dal Gruppo Bossoni. Lo showroom Omoda e Jaecoo di Piacenza ha avuto l’onore di ospitare per la prima volta in assoluto le premiazioni, relative all’anno 2024 che ha visto circa 150 partecipanti sfidarsi sulle quattro competizioni tenute a Brescia, Orzinuovi, Piacenza e Cremona. Presentato inoltre il programma e il nuovo regolamento dell’edizione 2025, la settima del Bossoni Trophy, con quattro eventi in calendario: si parte il 9 marzo con la Gruppo Bossoni Brescia Half Marathon organizzata dall’Asd Rosa running team, quindi il secondo appuntamento il 30 marzo con la Bossoni half marathon a cura del Gs Croce verde Orzinuovi, terza data il 4 maggio con la Placentia half marathon organizzata dall’Asd Placentia e, infine, l’Half marathon di Cremona curata da Cremona runners il 19 di ottobre.