Rinasce lo United Riccione e il Fiorenzuola vede l’Eccellenza più vicina

La sconfitta più pesante della stagione. Per il Fiorenzuola suona tanto come un’autentica resa il 2-1 rimediato sul campo dello United Riccione, rivitalizzato dai rossoneri dopo l’infinita serie di sconfitte rimediate dai romagnoli. Nonostante un ottimo approccio, la squadra di Ciceri ha mandato al macero alcune buone chance con Oboe nel corso del primo tempo che si è chiuso con il vantaggio dei padroni di casa, firmato da D’Angelo con un gran tiro da fuori.

Non è cambiato il canovaccio nel corso della ripresa: Sementa si è mangiato il pari e il Riccione, ridotto in dieci, ha trovato in contropiede il gol del 2-0. Nel finale, Cocuzza, su rigore, ha reso meno amara una sconfitta che resta pesantissima per il Fiore sempre più ultimo della classe, ora in solitaria alla luce del successo della Sammaurese sul campo del Tau Altopascio.