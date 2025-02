Calypso Piacenza, 11 medaglie e 7° posto agli Italiani di nuoto pinnato

Sono stati disputati a Lignano Sabbiadoro sabato 15 e domenica 17 febbraio i Campionati Italiani di Categoria ai quali hanno partecipato 49 società con quasi 2000 presenze individuali e 180 staffette.

La società Piacentina Calypso ha portato in gara 13 atleti delle varie categorie ed ha schierato tutte le 8 staffette permesse dal regolamento. Da segnalare l’assenza per infortunio dell’atleta juniores Nicolò Fantoni e la rinuncia all’ultimo della forte atleta Christel Chiapponi rimasta a casa colpita dall’influenza.

Tutti gli atleti della Calypso hanno disputato un ottimo Campionato Italiano contribuendo a posizionare la società Piacentina al 7° posto nella classifica generale a squadre, conquistando 11 medaglie e dimostrando di essere un gruppo di atleti di qualità in crescita.

“Questo gruppo eccellente e ben assortito ha il vantaggio di avere degli esempi importanti a cui potersi ispirare, Enrico Zangrandi e Mattia Bazzoni, i due veterani presenti alla gara, infatti sono un esempio di carattere, grinta e determinazione a cui ispirarsi” hanno commentato i tecnici Umberto Raimondi e Laura Galli “crediamo nello sport come mezzo educativo e formativo, pensiamo che i nostri ragazzi possano essere sempre più arricchiti da queste importanti esperienze”.

Mattatore della manifestazione per la Calypso è stato il giovane Pietro Zanelli, classe 2012, in 1° categoria ha fatto registrare ottime prestazioni con risultati cronometrici importanti e di assoluto valore salendo ben 8 volte sul podio, 6 in gare individuali e 2 in staffetta: oro nei 50 apnea, argento nei 50, 100, 200 monopinna e bronzo nei 400 monopinna e 50 pinne.

Gli altri atleti scesi in acqua si sono fatti onore ottenendo prestazioni in linea alle aspettative:

Bice Cavallini, 2° categoria, è giunta 7° nei 50 monopinna, 5° nei 200 monopinna, 10° nei 400 monopinna, 17° nei 100 monopinna, 24° nei 50 pinne. Matilde Basiola, 2° categoria, si è classificata 14° nei 50 apnea, 30° nei 50 monopinna e 100 monopinna.

Matilde Grana, 3° categoria, si è piazzata 7° nei 50 pinne, 11° nei 50 monopinna, 8° nei 200 monopinna, 7° nei 100 pinne, 8° nei 100 monopinna, 10° nei 50 apnea.

Marta Irsonti, 3° categoria, è giunta 16° nei 50 monopinna, 46° nei 100 pinne, 16° nei 100 monopinna, 18° nei 50 apnea, 43° nei 50 pinne. Francesca Sala, juniores, ha concluso 5° nei 50 monopinna e 50 apnea, 7° nei 100 monopinna.

Andrea Capellini, 2° categoria, si è classificato 13° nei 50 monopinna, 11° nei 200 monopinna, 10° nei 400 monopinna, 15° nei 100 monopinna, 12° nei 50 apnea.

Ilias Boutchich, 2° categoria, è giunto 21° nei 50 monopinna, 20° nei 100 monopinna, 21° nei 50 apnea. Samuele Fantoni, 2° categoria, si è classificato 6° nei 50 pinne, 7° nei 50 monopinna, 14° nei 100 pinne, 10° nei 100 monopinna, 9° nei 50 apnea. Alessandro Vedovelli, juniores, si è piazzato 5° nei 50 monopinna, 8° nei 400 pinne, 16° nei 100 pinne, 5° nei 200 pinne, 6° nei 50 apnea, 13° nei 50 pinne. Mattia Bazzoni, senior, è giunto 6° nei 50 monopinna e 100 monopinna, 9° nei 50 apnea. Enrico Zangrandi, senior, si è classificato 5° nei 50 pinne, 8° nei 50 monopinna, 8° nei 100 pinne, 7° nei 200 pinne, 10° nei 50 apnea. Cesare Risoli, 2° categoria, è arrivato 35° nei 400 pinne, 52° nei 200 pinne, 51° nei 50 pinne, 71° nei 100 pinne.

Gli atleti della Calypso hanno disputato anche delle ottime staffette conquistando ben 5 medaglie: Medaglia d’oro per la staffetta 4×100 monopinna 2° categoria maschile composta da: Andrea Capellini, Samuele Fantoni, Pietro Zanelli e Ilias Boutchich. Argento per la staffetta 4×50 mista monopinna 2° categoria con Andrea Capellini, Bice Cavallini, Samuele Fantoni, Matilde Basiola.