Campionati Regionali: Trionfo per i Cadetti e Cadette dell’Atletica Piacenza

In un fine settimana di intensa competizione, a Parma il 15 e 16 febbraio, i giovani atleti dell’Atletica Piacenza hanno brillato ai Campionati Regionali indoor della categoria Cadetti e Cadette, dimostrando una crescita straordinaria e un impegno costante.

I risultati ottenuti sono il frutto di un lavoro instancabile e di una dedizione che ha portato questi ragazzi a superare i propri limiti, sotto la guida esperta dei tecnici Piero Masarati, Lorenzo Perazzoli e Edoardo Rossi.

Tra i protagonisti indiscussi della giornata, Valentino Palpi ha conquistato un doppio quarto posto, stabilendo due nuovi record personali. Nel salto in alto, Valentino ha superato l’asticella a 1,63 metri, migliorando di ben 9 centimetri il suo precedente risultato. Ma non è tutto: nel salto triplo, ha raggiunto la misura di 11,47 metri, un miglioramento di un metro rispetto alle sue performance passate. Questi risultati mettono in luce non solo il talento di Valentino, ma anche la sua determinazione e la capacità di gareggiare divertendosi.

Nicolò Losi ha dato prova di grande velocità, classificandosi ottavo nella finale dei 60 metri piani con un tempo di 7″70, dopo aver corso la batteria in 7″68. Nicolò ha anche impressionato nei 60 metri a ostacoli, qualificandosi per la finale con un tempo di 8″95. Purtroppo, un infortunio gli ha impedito di concludere la finale, ma il suo potenziale è evidente e promette grandi risultati futuri.

Nei 1000 metri, Giovanni Palpi ha conquistato l’ottavo posto con un tempo di 3’02″36, stabilendo il suo nuovo record personale. Questo risultato è un’ulteriore testimonianza della crescita e della competitività che caratterizzano l’intera squadra.

Anche le ragazze hanno dato prova di grande valore. Cecilia Pinotti ha raggiunto l’ottavo posto nel salto in alto con un salto di 1,45 metri, stabilendo il suo nuovo record personale. Un risultato che dimostra la sua abilità e la sua capacità di migliorare costantemente.

Infine, Eva Bettinardi ha conquistato un meritatissimo quinto posto nel salto triplo con una misura di 10,03 metri, migliorando il suo personale di oltre un metro. Un risultato straordinario che evidenzia il suo impegno e la sua dedizione.

Questi risultati non sarebbero stati possibili senza il supporto e la guida dei tecnici Piero Masarati, Lorenzo Perazzoli e Edoardo Rossi, che con passione e competenza hanno saputo tirare fuori il meglio da ciascun atleta. La loro capacità di motivare e allenare questi giovani talenti è il segreto del successo dell’Atletica Piacenza.

In conclusione, i Campionati regionali hanno visto l’Atletica Piacenza emergere come una squadra forte e coesa, pronta a competere ai massimi livelli regionali. La crescita e i risultati ottenuti sono solo l’inizio di un percorso che promette di riservare ancora molte soddisfazioni.