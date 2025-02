I destini opposti di Piace e Fiorenzuola a Zona Calcio, ospiti Recino e De Ponti

Sembra ormai impossibile vivere una domenica serena per il calcio piacentino. In Serie D, per un Piacenza che tiene testa alla corazzata Ravenna, grazie a una gara tosta e ordinata, c’è un Fiorenzuola che perde a Riccione e resta all’ultimo posto solitario della classifica, in una situazione sportivamente disperata.

Il momento opposto delle due squadre sarà al centro della puntata di questa di Zona Calcio, la trasmissione del lunedì sera condotta da Michele Rancati, in onda ogni lunedì alle 20.30. Ospiti allo Spazio Rotative, l’attaccante biancorosso Giorgio Recino e il difensore rossonero Orso Maria De Ponti.

Arrivano notizie decisamente migliori dall’Eccellenza, dove il Nibbiano&Valtidone continua la marcia di testa, vittoria anche per il Gotico Garibaldina e pari in trasferta per l’Agazzanese. Gol, immagini e commenti anche di tutti i campionati fino alla Terza categoria.

