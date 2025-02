Iniezione di fiducia per il Piacenza, Recino: “Ora rivoglio il gol”

Ora non si guarda più in faccia a nessuno, ciò che conta sono esclusivamente i 3 punti. Obiettivo comune per Piacenza e Fiorenzuola che tornano da un weekend di risultati in chiaroscuro, i biancorossi del bomber Giorgio Recino hanno fermato la corazzata Ravenna conquistando un punto robusto.

“Alla fine eravamo contenti di questo pareggio perché ottenuto contro una squadra molto forte – le parole del bomber a Zona Calcio – anzi, c’è anche un pizzico di rammarico per il primo tempo in cui avremmo meritato qualcosa di più, ma prendiamoci questo buon risultato e andiamo avanti. Purtroppo quest’anno sono state di più le brutte prestazione di quelle positive ma ormai è inutile guardare indietro, continuiamo così per migliorare sempre di più”.

“Fare di più”

Mancano i suoi gol? Eppure “Re Giorgio” si sente assistito a sufficienza: “A Prato abbiamo creato molto e non siamo riusciti a fare gol, è successo anche altre volte perché si sono sempre viste palle che noi attaccanti avremmo dovuto sfruttare meglio, da questo punto di vista bisogna fare di più”.

Una bella assunzione di responsabilità. Ora sotto con il Sasso Marconi, che all’andata impose il pareggio in nove e c’è voglia di rivalsa, “oltre a quello però, secondo me siamo arrivati al momento in cui non dobbiamo più guardare chi ci troviamo di fronte, ma solamente pensare a fare risultato: in più, non vinciamo in trasferta da tanto tempo e ora abbiamo la possibilità di fermare questo ciclo negativo ragionando sul fatto che adesso c’è solo l’obiettivo di fare punti. Da parte mia devo mettere qualcosa in più per riuscire a ritrovare il gol che manca da troppe partite”.

occasione persa

C’è fiducia insomma, così come in casa Fiorenzuola nonostante la sconfitta da dimenticare contro il Riccione. Un’occasione persa malamente per il difensore Orso Maria De Ponti: “Questa era la partita giusta per rinascere e invece non siamo riusciti a concretizzare le tante occasioni create. Ma per noi il campionato non è finito, non è detto ancora nulla e combatteremo fino alla fine, il mister ci sta spronando a dare il massimo da quando è arrivato e lo faremo”.

“Guardare avanti”

Come detto, anche il Fiorenzuola non fa più distinzioni sugli avversari, “domenica prossima avremo contro il Tau Altopascio che è una buona squadra e ha fatto vedere ottime cose in campionato: il nostro atteggiamento secondo me è sempre stato positivo, però ora non dobbiamo nemmeno guardare chi avremo di fronte e giocare per vincere più partite possibili”.

Un giovane che è arrivato in rossonero con i galloni del centrocampista e che si è dovuto adattare in difesa con ottimi risultati, per sua stessa ammissione ha tratto benefici dalla regola degli Under “perché mi ha permesso di mettermi in mostra” e ora vuole aiutare la società che dal primo giorno lo ha fatto sentire come a casa: “Io mi sono trovato subito bene e purtroppo mi spiace che si sia creata questa difficile situazione di classifica, sta solo a noi dare tutto per centrare la salvezza”.