Piacenza Rugby: Pagani accusa un malore in pullman, coach Forte interviene e lo salva

Il Piacenza Rugby vince ma la festa si è interrotta bruscamente sul pullman di ritorno. Sandro Pagani, ex allenatore e uomo-Piacenza da sempre, ha infatti riportato un serio malore nel viaggio susseguente alla partita di Lecco: l’episodio è avvenuto mentre viaggiava seduto a fianco di coach Claudio Forte. Proprio quest’ultimo, è stato il primo a intervenire e successivamente a praticare il massaggio cardiaco al collega. Attimi di grandissima paura ai quali è seguito fortunatamente il momento della ripresa da parte di Pagani, 63 anni, che è poi stato raggiunto in autostrada da un’ambulanza del 118 di Como. Il dirigente piacentino è stato trasportato all’ospedale di San Donato Milanese dove ha trascorso la nottata in osservazione.

“Sono stati attimi di terrore puro – ha spiegato uno dei giocatori più esperti del Piacenza -: fortunatamente il coach ha tenuto i nervi saldi ed è stato decisivo. E’ stato un pomeriggio che difficilmente dimenticheremo”.

Il tutto è avvenuto poco dopo la partita, vittoriosa, che ha consentito al Piacenza Rugby di raggiungere la quasi aritmetica certezza della salvezza in Serie A. Ora si attendono notizie dello stesso tenore dal nosocomio milanese per uno dei pilastri della società biancorossa.