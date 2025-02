Sei titoli e 13 podi per la Vittorino ai Campionati italiani di nuoto pinnato

È un bilancio da record quello ottenuto dalla Vittorino da Feltre ai Campionati italiani primaverili di nuoto pinnato, andati in scena lo scorso fine settimana a Lignano Sabbiadoro. Nella manifestazione tricolore, infatti, la squadra biancorossa, nata soltanto due anni fa, ha infatti conquistato sei titoli italiani ma anche nove medaglie d’argento e quattro di bronzo, risultati che le hanno permesso di chiudere all’ottavo posto nella classifica finale che ha messo in fila le quarantanove società partecipanti.

Nelle gare gare individuali doppietta d’oro per Riccardo Albasi, che dopo aver vinto il titolo tricolore nei 200 monopinna Junior (1’38”,77 il suo crono) ha fatto il bis con i 100 monopinna (43”,82), con il compagno di squadra Sebastiano Rossi sul secondo gradino del podio nei 100 e sul terzo gradino nei 200. Titolo tricolore anche per lo stesso Sebastiano Rossi, che ha conquistato l’oro nei 400 monopinna Junior (3’49”,37).

Nelle staffette, invece, primo posto per la 4×50 monopinna mista Prima categoria formata da Riccardo Albasi, Sofia Cosenza, Sebastiano Rossi ed Elisa Malchiodi (1,26”,31), così come per la 4×100 monopinna Junior composta da Alessandro Zangrandi, Sebastiano Rossi, Yassine Laanaia e Riccardo Albasi e per la 4×100 pinne Prima categoria con Ginevra Galeazzi, Amelia Lombardi, Gaia Sebastiani e Marta Zangrandi (4’00”,36).

Terza medaglia d’argento per Sebastiano Rossi che, ai secondi posti ottenuti nei 100 e 200 monopinna ha aggiunto anche quello conquistato nei 50 monopinna (19”,83). Quattro medaglie d’argento per Marco Pietralunga, secondo nei 50 monopinna Senior (19”,33), nei 200 monopinna (1’38”,94), nei 400 monopinna (3’40”,91) e nei 100 monopinna (41”,79). Argento anche per Ilaria Boiardi nei 50 pinne Seconda categoria (25”,29) e per Riccardo Albasi, che nei 50 apnea Junior è arrivato secondo (18”,32) davanti al compagno di squadra Sebastiano Rossi, terzo con un crono di 18”,82.

A completare il ricco medagliere della Vittorino da Feltre hanno contribuito anche i tre bronzi conquistati dalle staffette: la 4×100 pinne Junior composta da Elisa Malchiodi, Ilaria Boiardi, Sofia Cosenza e Letizia Brambilla (3’40”,64), la 4×50 due pinne e due mono Junior composta sempre da Malchiodi, Boiardi, Cosenza e Brambilla (1’37”,01) e la 4×50 due pinne e due mono Senior con Yassine Laanaia, Sebastiano Rossi, Riccardo Albasi e Marco Pietralunga (1’21”,31).

“Oltre che per il bilancio estremamente positivo – commenta il tecnico biancorosso Gianni Ponzanibbio – c’è grande soddisfazione per l’ottima prova collettiva di tutti gli atleti che hanno gareggiato e per i riscontri cronometrici che hanno permesso ad alcuni nostri nuotatori di qualificarsi per gli Assoluti. Un progetto che arricchisce l’offerta agonistica della Vittorino ma anche il percorso sportivo dei nostri atleti”.