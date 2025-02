Pagani dimesso dopo il malore: “Grazie a Forte, Piacenza Rugby una famiglia”

Sandro Pagani sta bene e già nella notte tra domenica e lunedì scorsi, è stato dimesso dall’ospedale di San Donato Milanese. Il malore che lo ha colpito sul pullman di ritorno da Lecco dove il Piacenza Rugby ha disputato una sfida del campionato di Serie A non ha avuto conseguenze e lo storico tecnico biancorosso ci tiene a rivolgere il proprio ringraziamento ai suoi uomni e al tecnico Claudio Forte in particolare: “Sto benissimo e l’episodio si è rivelato meno grave di quanto potesse apparire – attacca Pagani -. Detto questo, devo ringraziare tutti i miei ragazzi. Forte è stato fantastico nella sua tempestiva azione prima dell’arrivo dell’ambulanza”. Pagani è stato infatti sottoposto a massaggio cardiaco dal suo ex giocatore ai tempi in cui Pagani sedeva in panchina nella veste di head- coach: “Fa parte di un gruppo di giocatori che considero “i miei ragazzi” – ha detto ancora Pagani -. Il Piacenza Rugby è una famiglia e sì, ho avuto la conferma di quanto sia importante”.