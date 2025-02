Gas Sales, le prime parole di coach Travica: “Credo molto in questo gruppo”

“Appena sono tornato al Palabanca ho sentito qualcosa riaccendersi dentro di me: sono riaffiorati tanti ricordi”.

Sono queste le prime parole di Ljubomir Travica non appena ha messo piede oggi, mercoledì 19 febbraio, al PalabancaSport per dirigere il suo primo allenamento da nuovo allenatore della Gas Sales Bluenergy Piacenza. “Ljubo”, scortato dal direttore sportivo Ninni De Nicolo, ha tenuto a rapporto i giocatori, per poi allenarli.

Ieri poco prima della mezzanotte, il club aveva annunciato la risoluzione consensuale del contratto con Andrea Anastasi e il suo vice Roberto Rotari. Nella mattinata di oggi è arrivata l’ufficialità dell’ingaggio sino al termine della stagione di Travica.

Quest’ultimo, prima di parlare della squadra che dovrà guidare già domenica in casa di Grottazzolina, ha parlato della sua precedente esperienza in biancorosso con il Copra targata 2004/2005.

“Mi rammarico ancora per quella stagione in cui guidai Piacenza, quando alla fine della regular season eravamo primi con 12 punti di vantaggio sulla seconda. Purtroppo, ai playoff, in semifinale, nel primo set il nostro palleggiatore, Nikola Grbic, si fece male e questo ci costò la serie contro Perugia. Quest’anno spero di rifarmi, anche se non parlo di scudetto. L’obiettivo è dare il massimo, cercare di fare del nostro meglio. La squadra c’è e credo molto in questi ragazzi, altrimenti non sarei venuto. Li ho seguiti e so che hanno alti e bassi: a volte giocano al 90%, altre al 40%. Il vero problema risiede nella costanza. Preferirei avere sempre la squadra al 80% delle sue potenzialità, o anche qualcosa di più. Bisognerà capire dove si trovano i problemi: se sono tecnici o psicologici. In questi giorni cercherò di capire la situazione, ben consapevole che nessuno ha la bacchetta magica. In questa squadra vedo molta potenzialità, credo in questo gruppo, ma non basta che ci creda solo io: i ragazzi devono crederci. Uno degli obiettivi principali sarà evitare di subire troppi punti consecutivi, perché questo toglie fiducia”.

