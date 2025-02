La velocista Arianna De Masi: “Puntiamo agli Europei dell’8 e 9 marzo in Olanda”

“Il talento? Ti aiuta all’inizio, ma poi ci vuole disciplina”. Parola di Arianna De Masi, velocista che alle Olimpiadi 2024 di Parigi ha guidato la staffetta azzurra 4×100 femminile.

La 26enne, la cui famiglia è originaria di Costalta di Pecorara, è tornata sulla pista di atletica del Pinetto Soressi di Castel San Giovanni, dove in passato si è allenata.

“A Castello – dice l’assessore allo sport Andrea Trespidi – fino a poco tempo fa esisteva una squadra di atletica che si utilizzava questa pista. Sarebbe bello ridare impulso a questo sport, qui a Castello, magari con l’aiuto di un esempio come quello di Arianna”.

La testa e le gambe lanciate su prossimi obiettivi

Arianna si allena in Monza Brianza con l’Ultra Track & Field per prepararsi per i campionati italiani di atletica indoor in programma questo fine settimana ad Ancona.

In testa la velocista, che vive a Milano, ha ben fissati tutti gli obiettivi successivi: “Se ad Ancona andrà bene – dice – puntiamo agli europei dell’8 e 9 marzo in Olanda”.

La società con cui Arianna De Masi gareggia è la Libertas Livorno. A seguire, dopo Ancona e l’Olanda, c’è un tour de force di competizioni tra Cina, Madrid per arrivare a metà settembre, se tutto andrà come deve, ai mondiali di Tokyo.