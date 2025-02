Ljubo Travica principale candidato per guidare la Gas Sales Bluenergy

Sembra essere Ljubo Travica il principale candidato per sostituire Andrea Anastasi sulla panchina della Gas Sales Bluenergy. Nella serata di martedì 19 febbraio la società ha ufficializzato la risoluzione consensuale con l’ormai ex tecnico biancorosso a due giornate dal termine della stagione regolare. Il nuovo allenatore dovrà traghettare la squadra solamente sino al termine dei playoff, visto che per la prossima annata sportiva è già certo l’arrivo in panchina di Dante Boninfante.