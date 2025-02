Salus et Virtus Boxe, continua a brillare la stella della giovanissima Aurora Avesani

Brilla anche in questo primo scorcio di 2025 la stella di Aurora Avesani, la giovane campionessa della Salus et Virtus Boxe di Piacenza è la mattatrice della trasferta del sodalizio piacentino in quel di Barge (Cuneo) dove si è tenuta la riunione pugilistica organizzata dal Boxing Fitness Barge Team Vottero. Avesani, nella categoria 61 kg junior, ha infatti dominato per tre riprese la piemontese Nicole Coppola vincendo nettamente il proprio match. Buone prove anche per gli altri ragazzi piacentini, pari per Munib Broudi e per Gino Hitaj, sconfitta sfortunata invece per Simone Faruffini che era comunque al suo esordio assoluto. Ora testa a Reggio Emilia per un’altra trasferta il prossimo fine settimana al Torneo Esordienti, ma l’appuntamento più importante sarà proprio a Piacenza, il 2 di marzo, quando la Salus ospiterà il Torneo Esordienti.