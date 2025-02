Gas Sales, fidati di Grbic: “Travica è l’uomo giusto in questo momento”

Ljubomir Travica, nuovo allenatore della Gas Sales Bluenergy, una volta rimesso piede al PalabancaSport non ha potuto fare a meno di ricordare la stagione 2004/2005, quando, sotto la sua guida, il Copra si fermò in semifinale playoff. Un ricordo che, inevitabilmente, porta alla figura di Nikola Grbic, suo ex giocatore, oggi ct della nazionale polacca argento alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’infortunio di Grbic, infatti, influenzò non poco quella semifinale, lasciando un rimpianto che ha segnato profondamente il tecnico serbo. E proprio a Nikola Grbic abbiamo chiesto un parere su Travica.

“Credo che sia l’uomo giusto per la Gas Sales in questo momento. La sua esperienza darà sicuramente una spinta in più in un ambiente che, in questo momento, appare sfiduciato. Ovviamente, anche i giocatori devono dare il massimo: se si applicano e rendono al meglio, la squadra potrà fare il salto. Anastasi è un amico e mi dispiace per come siano andate le cose, ma credo che, dato il momento, Ljubo potrà sicuramente dare un aiuto prezioso a Piacenza”.

