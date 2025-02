Leonardo Fornaroli, da lunedì assaggi di Formula 2 sul circuito di Barcellona

È tempo di scaldare i motori per Leonardo Fornaroli, giovane pilota piacentino (classe 2004) che si appresta a vivere il suo primo anno in Formula 2 dopo lo storico trionfo 2024 in Formula 3. Da lunedì a mercoledì il talento nostrano sarà impegnato nei test a Barcellona, preludio all’esordio che avverrà a Melbourne (week end dal 14 al 16 marzo).

Fornaroli ha già “assaggiato” il nuovo pianeta-F2 partecipando al Gran Premio conclusivo 2024 a Yas Marina ad Abu Dhabi con il Team Rodin, salvo poi “sbarcare” per i successivi test ufficiali sullo stesso tracciato con l’Invicta Vistosi, con cui correrà la stagione 2025. Anno nuovo, categoria nuova, ma Leonardo si farà trovare pronto, pur dovendo maturare esperienza.

L’ARTICOLO DI LUCA ZILIANI SU LIBERTÀ