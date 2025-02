Torna la Mini Maratona Pedibus: bambini e famiglie assieme per l’Unicef

Torna anche quest’anno la Mini Maratona Pedibus, manifestazione dedicata alle scuole che tradizionalmente accompagna la Placentia Half Marathon coinvolgendo centinaia di bambini e le loro famiglie. L’appuntamento è per le ore 9 di domenica 4 maggio sul Pubblico Passeggio, le adesioni da parte delle scuole dovranno pervenire entro il 31 marzo.

Come sempre, l’iniziativa avrà una finalità benefica a sostegno di Unicef, che destinerà i fondi raccolti alla tutela dei diritti fondamentali dei bambini in contesti di guerra ed emergenza. Alle classi partecipanti, infatti, al momento dell’iscrizione sarà richiesta una donazione, libera e collettiva, da effettuare direttamente sul conto corrente intestato al Comitato Unicef di Piacenza, opportunamente condiviso con le scuole.

Non mancherà inoltre il coinvolgimento dei bambini nel personalizzare con disegni e slogan il proprio pettorale di partecipazione alla camminata, ispirandosi al tema della mobilità sostenibile e dell’importanza di percorrere a piedi il tragitto casa-scuola, cui si lega il concorso artistico che premierà le creazioni più originali degli alunni.

Saranno inoltre premiati il plesso scolastico e la classe con il maggior numero complessivo di partecipanti, nonché la classe con la percentuale più consistente sul proprio totale.