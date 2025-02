Dieci podi individuali, grandi risultati per il Piacenza Ski Team al Trofeo Rapaccioli

Si conclude con dieci podi individuali e un secondo posto di squadra la trasferta dei ragazzi del Piacenza Ski Team alla terza edizione del Trofeo Ennio Rapaccioli.

La manifestazione, organizzata dallo stesso sodalizio piacentino, era l’ultima prova del circuito di circoscrizione Piacenza-Cremona-Mantova e si è svolta sulle piste del Passo del Tonale in due prove di slalom gigante. Nei Children gara 1, primo posto per Tommaso Bandera nella Under 14 Ragazzi (57”44) e terzo posto per Valentina Schiavi nella Under 16 Allievi, nei Pulcini terzo posto per Costanza Dieci nella Baby femminile (1’06”74), primo posto per Pietro Quattrini (51”62) e terzo per Oliver Silva (58”65) nella Baby maschile.

In gara 2, Bandera si è ripetuto vincendo la Under 14 Ragazzi con il tempo di 57”91, così come Pietro Quattrini trionfatore nella Baby maschile in 51”86 davanti al compagno di squadra Leonardo Repetti giunto terzo in 57”97, mentre Clara Viola Maestri ha conquistato il terzo posto nella Baby femminile (1’05”65), terzo anche Carlo Lucchini nella Cuccioli (54”77).

Buoni piazzamenti nelle varie categorie anche per Erica Anita Tirelli, Gregorio Alessandro Maestri, Pietro Calamari, Matteo Zangrandi, Leo Rabussini, Petra Poggioli, Lorenzo Riccardi, Luca Zanelli, Andrea Bergonzi, Filippo Pizzasegola e Sofia Spinelli.

Con questi risultati, il Piacenza Ski Team si è piazzato in seconda posizione nella classifica a squadre dove ha trionfato il Cremona Ski Team, terzo invece lo Sportime Mantova.