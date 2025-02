Basket Serie A2: l’Assigeco vuole tentare l’impresa in casa della corazzata Udine

La recente sconfitta contro Cantù non deve distogliere l’Assigeco Basket Piacenza dal suo obiettivo stagionale: l’aggancio alla penultima posizione in classifica occupata da Nardò, distante appena quattro punti dai biancorossoblu. Nonostante la difficile situazione in Serie A2, la squadra allenata da coach Manzo ha ancora la possibilità di rientrare in corsa per i playout e ogni partita può risultare decisiva per il futuro della stagione.

L’Assigeco sarà chiamata a un’altra prova difficile già nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 23 febbraio, quando affronterà in trasferta l’Apu Udine, una delle formazioni più forti del campionato. La squadra friulana, insieme a Rimini, è attualmente prima in classifica e ha appena ottenuto un’importante vittoria contro Livorno, confermandosi tra le corazzate del girone.

Nonostante la qualità dell’avversario, l’Assigeco non può permettersi di abbassare la guardia e dovrà cercare di fare l’impresa. Un aiuto fondamentale arriva dall’infermeria: Saverio Bartoli ha recuperato completamente dalla forma virale che lo aveva colpito lo scorso weekend, mentre Lorenzo Querci è rientrato a disposizione di coach Manzo e sarà disponibile per il match di oggi. Questi rientri rappresentano un’importante boccata d’ossigeno per la squadra, che potrà sfruttare il pieno recupero di forze fresche e preziose per affrontare la difficile trasferta.