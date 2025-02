Basket Serie B: Bakery contro Desio per cambiare rotta, Bees in casa di Faenza

Dopo cinque sconfitte consecutive, la Bakery Basket Piacenza vuole e deve cambiare passo in serie B nazionale maschile (girone A) e proverà a farlo oggi, domenica 23 febbraio, alle 18 al PalaFranzanti ospitando Desio nel ventinovesimo appuntamento ufficiale stagionale di campionato. I biancorossi di Giorgio Salvemini sono quart’ultimi con 18 punti, 4 in meno dei brianzoli, e giocheranno il secondo match interno consecutivo dopo quello di domenica scorsa perso contro la Virtus Imola. In mezzo, il rinvio dell’infrasettimanale contro Lumezzane a causa della convocazione in nazionale di Laurent Zoccoletti (Svizzera), con il recupero previsto il 26 marzo. All’andata la Bakery riuscì a esultare in Brianza e ora prova a fare il bis in un incontro che apre un ciclo importante per la squadra della presidentessa Caterina Zanardi per provare a evitare i play out (dal sedicesimo al penultimo posto, mentre l’ultima retrocede direttamente).

Match difficile ma da provare a portare a casa anche per i Fiorenzuola Bees, in campo oggi alle 18 al PalaCattani di Faenza contro i Blacks. I romagnoli di Luigi Garelli sono quinti in classifica con 34 punti, con un record di due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque partite, mentre i gialloblù valdardesi sono terz’ultimi a quota 14. I Bees sono reduci dalla beffa del PalArquato contro Monferrato (78-79) dove Fiorenzuola ha saputo gettare il cuore oltre l’ostacolo, lottando con carattere nonostante le defezioni. L’infermeria affollata purtroppo è una costante per questa stagione storta che la squadra di Lorenzo Dalmonte sta cercando di raddrizzare.