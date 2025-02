Dallavalle è subito d’oro: campione italiano indoorDe Masi, quarto posto beffa

L’esordio di Ancona non poteva regalare emozioni migliori: il piacentino Andrea Dallavalle è di nuovo campione italiano del salto triplo.

Nella competizione nazionale indoor, al 25enne cresciuto nell’Atletica Piacenza e poi passato alla squadra delle Fiamme Gialle, è bastato un salto per trovare primato personale di 17.36m e vittoria finale.

In una gara in cui mancava il bronzo olimpico Diaz, Dallavalle ha comunque tenuto alle spalle l’azzurro Ihemeje e il compagno di allenamenti Simone Biasutti: medaglia d’argento per il triestino che da più di un anno si è trasferito a Piacenza per seguire coach Ennio Buttò, allenatore di Dallavalle.

Quarto posto invece per la piacentina Arianna De Masi, impegnata nei 60 metri. La velocista, tesserata per la Libertas Unicusano Livorno, ha chiuso con il proprio record personale in 7″30, ma purtroppo le è sfuggito il podio al fotofinish in favore di Gloria Hooper, bronzo con lo stesso tempo.