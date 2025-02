Grottazzolina battezza il ritorno di coach Travica: Gas Sales, ora serve la scossa

La mente torna inevitabilmente agli anni passati quando Ljubo Travica sedeva sulla panchina del vecchio Copra a guidare Grbic e compagni. Il tecnico serbo farà il suo esordio oggi, domenica 23 febbraio, sulla panchina della Gas Sales Bluenergy, un graditissimo ritorno che tuttavia ha messo in luce tutte le difficoltà di un gruppo che nelle ultime quattro uscite ha rimediato altrettante sconfitte portando così all’addio di Anastasi. A sole due giornate dalla fine della regular season un avvicendamento così sorprendente fa capire che la società vuole tentare il tutto per tutto per andare avanti il più possibile nei playoff scudetto, ora sta alla squadra dimostrare di poterci credere a cominciare dalla partita di oggi in casa di Grottazzolina.

Fischio d’inizio alle 19.30 per questo match che sarà il primo degli ultimi due testa a testa con Verona, in questo momento appaiata ai biancorossi, ma quarta in classifica per il quoziente set. L’imperativo è dunque vincere, dall’altra parte della rete ci sarà comunque un’avversaria che si sta giocando la permanenza in Superlega e venderà cara la pelle. Difficile dire dopo pochi allenamenti quale sarà il piano tattico di Travica, che al momento non potrà fare altro che aggrapparsi agli uomini migliori di questa squadra: capitan Brizard fisso in cabina di regia con Romanò opposto preferito a Bovolenta, gli schiacciatori saranno Maar e Kovacevic, centrali Simon e Galassi con Scanferla libero.