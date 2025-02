Si sblocca il Piacenza da trasferta: i biancorossi battono il Sasso Marconi più largamente di quanto dica il risultato, non ci riuscivano dal derby di andata a Fiorenzuola.

Vittoria pesantissima, con sorpasso in classifica proprio sui bolognesi, ad annunciare una settimana finalmente tranquilla per Rossini e soci.

Il primo tiro è del Sasso, Franzini c’è. La partenza è soft su entrambi i fronti. Anche il primo angolo è dei padroni di casa, anzi i primi due ravvicinati.

Il Piace non riesce a tenere cucita la manovra, obiettivo che sfugge sia a Tentoni che a Palma, così si va ai lanci lunghi direttamente dai difensori. Si profila una superiorità dei gialloblù, con il Piace che continua a stentare quantomeno a ripartire. Avvìo modesto, insomma, dei biancorossi, in cerca di ritmo e tracce. Andreoli non riesce a carpire un pallone potenzialmente appetitoso. Il Piace è sostanzialmente sulla difensiva, come imbambolato. Il primo tiro (di Castelli, rimpallato) arriva solo al minuto 27.

C’è qualche timido segnale di ribellione, che il tiraccio fuori misura di D’Agostino frustra rapidamente. Castelli è sempre cercato senza sponde e spalle alla porta. E si lascia sempre troppa libertà di impostazione agli avversari (bravi nel pressing) per l’aleatorietà della mediana. Finalmente una bella trama al 40’: il pallone filtra per Palma che tira da destro l’area: parato. Il Piace chiude all’attacco, Andreoli si allunga troppo un buon pallone in area. Cancelliamo un primo tempo che ha avuto senso solo nell’ultimo quarto d’ora.

Si riparte senza cambi e con anelito di speranza in più. Passano pochi secondi e un pallone vagante finisce sul piede di Mancini che lo colpisce al volo e lo manda alto di pochissimo. Risponde Tentoni con il colpo da fuori: pure alto.

Il Piace passa improvvisamente al 7’:Castelli protegge il palline in area e lo fa prevenire a D’Agostino, sinistro, pallone sul palo interno e in gol. Il sinistro di Balleello è appena troppo largo. Ma il Piace sembra ora in fiducia e prova a non mollare la presa. Ci prova Palma al volo sulla spinta di Ruiz, stavolta la parata non è facile. Sempre preziosa è la fase di prima interdizione alla quale Castelli si applica senza remore. Ma Rossini lo toglie e mette Recino, che poco dopo colpisce un alo clamoroso, poi parte solo in contropiede solare, chiama il portiere all’uscita, ma sbaglia clamorosamente l’indirizzo della conclusione. La partita poteva essere chiusa qui. Poi si deve esaltare Franzini su Pampaloni (perché ci sono anche gli altri…).

Entra Muhic che va a fare il play. Ancora grande chance per Recino, che pilota bene il pallone, ma poi lo spara alto. Incredibile: D’Agostino rimpallato, Stefanoni la “cicca” da un metro. Lo spreco diventa insostenibile e si soffre del tutto inutilmente. Recino ruba palla al portiere, si allarga e crossa, un difensore devìa in angolo.

Finisce con l’esultanza di biancorossi sotto l’affollato settore riservato ai tifosi ospiti: Piacenza a quota 29, fuori dalla zona play out ma si un solo punto.

IL TABELLINO DI SASSO MARCONI-PIACENZA

SASSO MARCONI (4-3-3): Celeste; Barattini (dal 38’ st Pelloni), Cudini, Cinquegrana, Marcaletti; Armaroli (dal 23’ st Pirazzoli), Geroni (dal 33’ st Bonfiglioli), Galassi; Balleello (dal 33’ st Lisanti), Mancini (dal 23’ st Pampaloni), Michael. (Stragapede, Montanaro, Testoni, Jassey).All. Pedrelli.

PIACENZA (3-5-2): Franzini; Iob, Somma, Zucchini; Napoletano (dal 26’ st Casazza), Andreoli (dal 35’ st Muhic), Tentoni,Somma, Ruiz (dal 41’ st Stefanoni); D’Agostino, Castelli (dal 17’ st Recino). (Di Giorgio, Del Dotto, Sambou, Bachini, Delmiglio).All. Rossini.

ARBITRO: Gallorini di Arezzo

RETE: D’Agostino (P) al 7’ st