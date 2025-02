Piacenza, in casa del Sasso Marconi scontro diretto con l’emergenza infortuni

Dopo il pareggio contro il Ravenna, il Piacenza Calcio viaggia alla volta di Sasso Marconi (fischio d’inizio ore 14.30) con un pizzico di entusiasmo in più in vista di uno scontro diretto per la zona salvezza. I biancorossi, ancora in emergenza infortuni per le assenze di Silva, Santarpia, Corradi e Mannucci, con un successo sorpasserebbero proprio i bolognesi nella corsa per evitare i playout.

Corradi a parte (lesione al bicipite femorale accertata in settimana, fuori almeno 4 partite), Rossini pensa alla riconferma della squadra di sette giorni fa, con il ballottaggio Andreoli-Muhic a centrocampo. Non al meglio Somma, che ieri è uscito zoppicando dalla rifinitura per un colpo al piede, ma dovrebbe stringere i denti.

Le probabili formazioni

Sasso Marconi (4-3-1-2): Celeste; Barattini, Cinquegrana, Marcaletti, Montanaro; Pampaloni, Geroni, Galassi; Balleello; Micheal, Pirazzoli. All. Pedrelli. A disposizione: Albieri, Cudini, Bonfiglioli, Armaroli, Apicella, Pelloni, Jassey, Lisanti, Mancini.

Piacenza (3-5-2): Franzini; Iob, Somma, Zucchini; Napoletano, Andreoli, Tentoni, Palma, Ruiz; Recino, D’Agostino. All. Rossini. A disposizione: Di Giorgio, Del Dotto, Delmiglio, Casazza, Muhic, Bachini, Sambou, Stefanoni, Castelli.