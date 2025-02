Travica inizia sul velluto: la Gas Sales Blueneregy passa 3-0 a Grottazzolina

Troppo presto per parlare di “cura Travica” che guarisce tutti i mali, di sicuro meglio di così il nuovo tecnico non poteva iniziare. La Gas Sales dimentica la brutta figura con Verona e torna a giocare sui suoi livelli battendo senza alcuna discussione Grottazzolina nell’ultima trasferta stagionale della Regular Season. Ci sarebbe anche da dire che la squadra di casa arriva a questo appuntamento con l’adrenalina a zero per la conquista della salvezza certificata prima del fischio d’inizio, ma Brizard e compagni giocano una grande partita sbrigando la pratica con un veloce 0-3. Maar e Romanò martellano a tutto braccio, Simon è il gigante dei tempi migliori e i numeri salgono con ben 11 ace e 9 muri, oltre a un 60 % in attacco da paura. Unica nota stonata Kovacevic, giocatore da recuperare in vista del prossimo impegno contro Perugia, l’ultimo di Regular Season che varrà l’attacco finale al quarto posto prima della lotta Play Off scudetto.

Il tabellino

Yuasa Battery Grottazzolina – Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza 0-3

(17-25, 21-25, 19-25)

Yuasa Battery Grottazzolina: Tatarov 9, Comparoni 6, Petkovic 9, Fedrizzi 9,

Demyanenko 8, Zhukouski 2, Marchisio (L), Antonov, Marchiani. Ne: Cubito, Vecchi

(L), Bardarov, Mattei, Cvanciger. All. Ortenzi

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: Kovacevic 4, Simon 12, Romanò 11, Maar

12, Ricci 9, Brizard 2, Scanferla (L), Mandiraci 4, Bovolenta. Ne: Salsi, Andringa,

Gueye, Loreti (L). All. Travica