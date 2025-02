Rilancio Piace e sprofondo Fiorenzuola a Zona Calcio, ospiti Tentoni e Vigni

Il Fiorenzuola perde anche quello che sembrava essere l’ultimo treno per potersi agganciare alla zona play out di Serie D, venendo sconfitto in casa dal Tau Altopascio e restando inchiodato all’ultimo posto del campionato. La missione salvezza per i rossoneri appare ormai disperata, a nove giornate dalla fine.

Il capitolo, però, non è assolutamente chiuso neppure per il Piacenza, che sul campo del Sasso Marconi è tornato a vincere in trasferta dopo mesi ed è uscito dalla zona play out. Ma la distanza dalle inseguitrici più ravvicinate è di un solo punto, quindi i ragazzi di mister Rossini dovranno dare continuità a questo buon momento per finire il campionato con serenità.

Il presente e il futuro prossimo delle squadre saranno in primo piano questa sera a Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta da Michele Rancati, in onda ogni lunedì alle 20.30. Ospiti in studio il centrocampista del Piace Tommaso Tentoni e il preparatore atletico rossonero Andrea Vigni.

Per fortuna le buone notizie continuano ad arrivare dall’Eccellenza, dove la capolista Nibbiano&Valtidone ha allungato in vetta e dalla Promozione, con l’appassionante testa a testa tra Bobbiese e Pontenurese. Tutti i campionati, fino alla Terza categoria, saranno analizzati dagli ospiti in studio, con gol, immagini e commenti.

