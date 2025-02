Una super Assigeco paga una partenza complicata: Udine vince 90-73

L’Assigeco Basket Piacenza ha dato il massimo contro la capolista Udine, nonostante le difficoltà dovute alla mancanza di alcuni giocatori chiave e alle rotazioni limitate.

I piacentini hanno cercato di combattere con determinazione, riuscendo a ridurre il divario durante il secondo e terzo quarto, ma alla fine la sconfitta (con il punteggio di 90-73) è arrivata. La buona notizia è che diversi giocatori hanno comunque dato il loro contributo, con Bonacini, Gilmore, Serpilli, Marks e D’Almeida tutti in doppia cifra, dimostrando che – nonostante l’ultimo posto in Serie A2, i playout, lontani 4 punti, non sono una chimera.

Assigeco di nuovo in campo mercoledì contro Vigevano, sfida decisiva in ottica salvezza.