Addio all'avvocato Gianguido Guidotti, fu sindaco di Piacenza dal 1998 al 2002

Si è spento all’età di 87 anni l’ex sindaco di Piacenza Gianguido Guidotti, che guidò l’amministrazione comunale cittadina dal giugno del 1998 al giugno del 2002 (allora i mandati erano di quattro anni e non di cinque come adesso) a capo di una coalizione di centrodestra.



Di professione avvocato (passione e professione trasmesse ai figli Alessandro, Elena e Marco), sarà ricordato per i modi gentili e per la predisposizione al dialogo e al confronto, caratteristiche che mise in campo anche durante la sua breve esperienza nella politica attiva.



Negli anni ha sostenuto anche l’Unione Parkinsoniani, malattia da cui era stato purtroppo colpito.

Il messaggio di cordoglio della sindaca Katia Tarasconi

“Il sindaco Gianguido Guidotti ha traghettato Piacenza nel nuovo millennio: una fase cruciale della nostra storia in un periodo segnato da forti contrapposizioni anche politiche. L’avvocato Guidotti ha saputo rappresentare un punto di riferimento autorevole per la nostra comunità, ben oltre gli schieramenti. Oggi ci lascia una personalità di spicco, un grande professionista e un brav’uomo. A nome dei piacentini, dell’amministrazione comunale e di tutto l’ente, e a nome mio personale, esprimo il più sincero cordoglio ai suoi tre figli Alessandro, Elena e Marco, ai famigliari e alle tante persone che gli volevano bene”.

La nota di cordoglio dEL MINISTRO Tommaso Foti

“E’ una notizia che mi colpisce e mi addolora come penso sia per gran parte dei piacentini. Sono stato vice-sindaco di Gianguido Guidotti nella prima giunta di centrodestra che la città di Piacenza ha avuto e ne ricordo la competenza, la fermezza, l’onestà e la signorilità. Abbiamo lavorato gomito a gomito per circa tre anni, anche discutendo, ma ho sempre trovato in lui un interlocutore attento e rigoroso nel rispetto delle norme, come del programma elettorale che ci eravamo dati. Ci lascia uno stimato professionista che per quattro anni ha dedicato sé stesso all’amministrazione della cosa pubblica con vero, autentico e profondo spirito di servizio. Piacenza perde un altro punto di riferimento e una persona dagli integerrimi principi morali. Alla moglie, ai figli e ai parenti tutti un forte abbraccio e le più sentite condoglianze, partecipe del loro grande dolore”.

IL CORDOGLIO DI PATRIZIA BARBIERI E DELLA CIVICA DI CENTRODESTRA

“A titolo personale e a nome del gruppo consiliare della civica di centrodestra esprimo il più vivo cordoglio per la scomparsa di Gianguido Guidotti, uomo buono e probo, professionista stimato e amministratore attento e lungimirante, in un periodo in cui l’essere sopravanzava di gran lunga l’apparire. Della sua persona la comunità piacentina serberà sempre un ricordo affettuoso e per lui profonda gratitudine”. Così Patrizia Barbieri partecipa al generale cordoglio per la dipartita dell’Avv. Gianguido Guidotti, sindaco di Piacenza per il centrodestra tra il 1998 e il 2002.



“All’amata moglie, ai figli, ai parenti e a tutti coloro che gli volevano bene – aggiungono Patrizia Barbieri e i consiglieri – rivolgiamo in un profondo abbraccio le più sentite condoglianze, partecipi del loro dolore”.