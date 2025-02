Nuoto pinnato in vasca di Agropoli, doppio podio per Stefano Bazzani della Calypso

Doppio podio quasi insperato per Stefano Bazzani, l’atleta piacentino della Calypso ha gareggiato ad Agropoli ai campionati Italiani primaverili master di nuoto pinnato in vasca da 25 metri conseguendo risultati prestigiosi. Alla manifestazione hanno preso parte circa 700 atleti gara provenienti da tutta Italia nelle specialità pinne e monopinna nelle distanze 50, 100, 200 e 400 metri, con le classifiche delle gare master chesono stilate tenendo conto dell’età dei partecipanti, suddivisi in categorie ogni 5 anni di età. Bazzani, classe 1969 – M55, ha partecipato a quattro gare nella specialità pinne: nei 200 si è piazzato in quarta posizione con il tempo di 2’17”45, un riscontro cronometrico che non lo ha soddisfatto e così si è prontamente riscattato nei 50 metri arrivando secondo con un ottimo crono di 25”55. Non ancora appagato, Bazzani è poi salito sul terzo gradino del podio anche nei 100 metri con un buon 57”92 e ha concluso in quinta posizione anche nei 400 metri con 4’53”39.