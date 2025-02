Niente da fare per Assigeco Piacenza: persa la sfida-salvezza con il Vigevano

Niente da fare per l’Assigeco Piacenza, che non imbocca la strada della vittoria nella sfida cruciale per la rimonta-salvezza contro l’Elachem Vigevano. Mercoledì, 26 febbraio, nella gara di serie A2 disputata al PalaBancaSport, i biancorossoblù hanno perso per 75-80.

Assigeco Piacenza faceva leva sulla ritrovata linfa casalinga (due vittorie su due negli ultimi impegni interni) per provare ad alimentare le speranze di salvezza in uno scontro diretto, ma è uscita sconfitta da un intenso braccio di ferro che ha premiato gli ospiti.

Alla squadra di Manzo non sono bastati i 23 punti di Marks e cinque rimbalzi in più degli avversari. I piacentini possono recriminare per non aver sfruttato il vantaggio di inizio ultimo quarto (68-62) e restano in fondo alla classifica fermi a 10 punti. E sono sempre più ultimi, complice l’allungo di Nardò (corsara a Forlì e salita a quota 16) e della stessa Vigevano, terz’ultima alla vigilia e ora a +8 su Querci e compagni.