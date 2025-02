Dal Giappone all’Australia: domenica al Palabanca spettatori da tutto il mondo

Domenica 2 marzo alle 18 al PalabancaSport di Piacenza si svolgerà l’ultima partita di regular season di Superlega tra Gas Sales Bluenergy Piacenza e Sir Safety Perugia, un evento che attirerà spettatori da tutto il mondo.

Oltre mille biglietti sono stati già venduti, con presenze previste da paesi come Cina, Giappone, Malesia, Taiwan, Nuova Zelanda, Australia, Olanda, Francia, Bulgaria, Germania, Svezia, Inghilterra e anche un biglietto acquistato in Portogallo. Anche dall’Italia arriveranno tifosi da Piemonte, Veneto, Liguria, Toscana, Friuli-Venezia Giulia e Lazio. Naturalmente, non mancheranno i tifosi locali, piacentini e umbri, che seguiranno le squadre di casa.

Luca Rigolon, direttore operativo di Gas Sales Bluenergy, commenta: “Sarà emozionante vedere il PalabancaSport pieno, con appassionati da tutti i continenti. Per un giorno, Piacenza sarà al centro del mondo grazie alla pallavolo.”