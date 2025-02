La carriera di uno sportivo è segnata anche da occasioni che devono essere prese al volo e sfruttate a dovere. Una di queste è passata di fronte al padelista piacentinoSimone Cremona, 106 del mondo, da anni il miglior italiano, con otto titoli tricolori e uno europeo in bacheca.

Nel mondo del padel, da qualche tempo, c’è in atto una dura protesta dell’associazione giocatori contro la Federazione internazionale e il circuito Premier per alcune modifiche regolamentari nella compilazione dei tabelloni e nella distribuzione dei punti. Accade dunque che la prestigiosa tappa di Gijon dello stesso circuito di Premier sia stata boicottata praticamente da tutti i primi cento padelisti del mondo, aprendo il tabellone a coloro che di solito giocano le qualificazioni o si orientano su tornei di circuiti minori. Così, Cremona e il compagno spagnolo Jaume Romera Barcelo, inizialmente indirizzati in Egitto, hanno virato verso Gijon, dove si sono visti assegnare anche la testa di serie numero 1. Un evento storico e probabilmente irripetibile per un italiano: “Una notizia inaspettata – commenta il piacentino – che mi concede un’opportunità unica. Personalmente avrei comunque giocato perché non condivido appieno le ragioni della protesta, quindi ho solo dovuto cambiare destinazione. Ovviamente a Gijon ci sarà molta più pressione, ma giocare questi tornei da protagonisti è il sogno di tutti. Il tabellone sembra anche abbastanza favorevole, se tutto va come deve ci aspetta in semifinale la coppia “Tolito” Aguirre-Gonza Alfonso. Siamo pronti per iniziare giovedì”. E vincendo almeno una partita, Cremona potrebbe guadagnare i punti necessari per centrare un altro traguardo eccezionale: entrare nei primi 100 del mondo.